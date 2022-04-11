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Враг пытался продвинуться вглубь территории Украины и продолжает штурм Мариуполя

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На Херсонщине супостаты пытаются выйти на административные границы области

Враг пытался продвинуться вглубь территории Украины и продолжает штурм Мариуполя

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что войска российской федерации пытались штурмовать Северодонецк и продвинуться вглубь Украины, однако успехов не достиг. Также враг ищет варианты, чтобы закрепиться на административных границах Херсонской области.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, успеха не достиг. Во время обстрела Попасной применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели.

В городе Мариуполь противник проводит штурмовые действия в отдельных районах города.

На Южнобугском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. В подразделениях противника наблюдаются неоднократные случаи дезертирства.

Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического влияния на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, собственное обоснование так называемой "специальной военной операции" российских оккупантов, навязывают гражданам Украины оформления социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленных в российской федерации, осуществляют распространение информации о российских телеграмм-каналах, в которых распространяется якобы "достоверная" информация.

На временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей", - говорится в заявлении Генштаба.

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В статье: война с Россией
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