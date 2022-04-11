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Азов: Мы верим в военно-политическое руководство Украины

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(1 голосов)

Святослав Паламар призывает помогать власти

Азов: Мы верим в военно-политическое руководство Украины

Фото: полк Азов

UA-Футбол
Новина українською

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар в новом обращении призвал сообщество объединиться и верить в военно-политическое руководство Украины.

"Мы все должны быть едины в стремлении победить зло, которое уничтожает все живое. Я прошу вас к единству и призываю вас к борьбе. Я обращаюсь ко всему миру и к тем людям, которые имеют мужество действовать. Выходите на улицы всех городов цивилизованного мира, поднимайте сине-желтые флаги, призывайте политиков действовать решительно, чтобы вызволить из плена Мариуполь, Херсон, Изюм и другие города Украины, ставших заложниками в этой войне.

Помогайте нашей власти быть услышанной в борьбе за Украину. Сделайте это ради наших мертвых, живых и еще нерожденных. Мы верим в военно-политическое руководство Украины. Мы продолжаем борьбу за украинский Мариуполь", - сказал Паламар.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
11.04.2022 в 21:03
Ау! А власть хоть не забыла за Мариуполь? Там ведь тоже не бесконечные боеприпасы, и всё остальное необходимое...
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
11.04.2022 в 22:20
Вертолётами снабжать пытаются. Подтверждает то, что несколько штук наших сбили недавно.
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0
0

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