Азов: Мы верим в военно-политическое руководство Украины
Святослав Паламар призывает помогать власти
Фото: полк Азов
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар в новом обращении призвал сообщество объединиться и верить в военно-политическое руководство Украины.
"Мы все должны быть едины в стремлении победить зло, которое уничтожает все живое. Я прошу вас к единству и призываю вас к борьбе. Я обращаюсь ко всему миру и к тем людям, которые имеют мужество действовать. Выходите на улицы всех городов цивилизованного мира, поднимайте сине-желтые флаги, призывайте политиков действовать решительно, чтобы вызволить из плена Мариуполь, Херсон, Изюм и другие города Украины, ставших заложниками в этой войне.
Помогайте нашей власти быть услышанной в борьбе за Украину. Сделайте это ради наших мертвых, живых и еще нерожденных. Мы верим в военно-политическое руководство Украины. Мы продолжаем борьбу за украинский Мариуполь", - сказал Паламар.
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