Американское издание CNN со ссылкой на агентство кредитных рейтингов S&P пишет о дефолте, постигшем россию из-за ее неспособности осуществлять выплаты по внешнему долгу.

Сообщается, что россия пыталась уплатить обязательства в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4-е апреля. Однако это равноценно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в доллары, чтобы получить эквивалентные суммы к изначальным обязательствам.

Как пишет CNN, опираясь на данные S&P, выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило обязательство по конкретному обязательству, но не по всему своему долгу.

Москва имеет 30-дневный льготный период с четвертого апреля для выплаты капитала и процентов, но эксперты скептически оценивают такую ​​возможность, отмечая, что санкции, наложенные на россию, помешают ее "готовности и техническим возможностям придерживаться своих обязательств".

Если произойдет полный валютный дефолт, то это станет первым в россии подобным коллапсом более чем за столетие, когда Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правителем.

Добавим, что частичный дефолт чоссии подтверждают также сотрудники администрации президента США Байдена.