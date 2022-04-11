CNN: россия объявила дефолт по внешнему долгу
И это только начало полного краха экономики агрессора
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Американское издание CNN со ссылкой на агентство кредитных рейтингов S&P пишет о дефолте, постигшем россию из-за ее неспособности осуществлять выплаты по внешнему долгу.
Сообщается, что россия пыталась уплатить обязательства в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4-е апреля. Однако это равноценно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в доллары, чтобы получить эквивалентные суммы к изначальным обязательствам.
Как пишет CNN, опираясь на данные S&P, выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило обязательство по конкретному обязательству, но не по всему своему долгу.
Москва имеет 30-дневный льготный период с четвертого апреля для выплаты капитала и процентов, но эксперты скептически оценивают такую возможность, отмечая, что санкции, наложенные на россию, помешают ее "готовности и техническим возможностям придерживаться своих обязательств".
Если произойдет полный валютный дефолт, то это станет первым в россии подобным коллапсом более чем за столетие, когда Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правителем.
Добавим, что частичный дефолт чоссии подтверждают также сотрудники администрации президента США Байдена.
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