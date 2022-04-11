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В Словакии рассматривают возможность передачи Украине самолетов МиГ-29

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Ранее Словакия передала Украине С-300

В Словакии рассматривают возможность передачи Украине самолетов МиГ-29

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Словакия продолжает свою помощь Украине. После того, как страна передала украинской Армии систему ПВО С-300, следующим шагом может стать передача советских самолетов МиГ-29. Об этом в интервью местному изданию SME заявил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

Чиновник заявил, что Словакия больше не может использовать истребители в таком объеме и что "если эту технику где-нибудь и использовать, то в Украине".

Напомним, что ранее министр обороны страны Ярослав Надж заявил, что российские техники, обслуживавшие МиГ-29 в Словакии, покидают страну, и их эксплуатация скоро может стать проблематичной.

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В статье: война с Россией
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Источник:
SME

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