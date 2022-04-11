В Словакии рассматривают возможность передачи Украине самолетов МиГ-29
Ранее Словакия передала Украине С-300
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Словакия продолжает свою помощь Украине. После того, как страна передала украинской Армии систему ПВО С-300, следующим шагом может стать передача советских самолетов МиГ-29. Об этом в интервью местному изданию SME заявил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.
Чиновник заявил, что Словакия больше не может использовать истребители в таком объеме и что "если эту технику где-нибудь и использовать, то в Украине".
Напомним, что ранее министр обороны страны Ярослав Надж заявил, что российские техники, обслуживавшие МиГ-29 в Словакии, покидают страну, и их эксплуатация скоро может стать проблематичной.
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