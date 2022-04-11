Польша на законодательном уровне приняла новые правила пребывания в стране беженцев из Украины
Хотят упростить жизнь
Getty Images / Global Images Ukraine
Польша – страна, куда с целью спасения от войны выехали больше всего граждан Украины. Поляки максимально упростили процедуру пересечения границы, а сейчас на законодательном уровне приняли новые правила для беженцев:
- все, кто переехал из Украины в Польшу после 24.02.2022, имеют право находиться на польской территории 18 месяцев;
- въехавшие в Польшу без загранпаспорта должны стать на учет и получить временную ID-карту;
- граждане Украины могут официально работать в Польше;
- граждане Украины, чье легальное пребывание в стране истекает после 24.02.2022, могут остаться до конца 2022-го года без права повторного въезда. На тех, кто имел действительный безвиз, это не распространяется, нужно делать карту;
- все другие обязанности и права украинцев в Польше (финансовая помощь, выдача номера PESEL, разрешение для детей получать образование, бесплатное медицинское обслуживание и т.д.) сохраняются.
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Источник:МЕТА
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
11.04.2022 в 22:38
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