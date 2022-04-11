Польша на законодательном уровне приняла новые правила пребывания в стране беженцев из Украины

Не представляю, сколько сейчас украинских людей вынуждено по раскидало по различным странам... А в Польшу - так особенно... Сколько людей потеряло свои дома... своих родных, близких... Держись украинский народ, украинский гражданин, где бы ты не находился... Сейчас никому не легко