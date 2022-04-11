Азов сообщает о применении россиянами в Мариуполе оружия с неизвестным ядовитым веществом

Очередное доказательство того, что этот весь геноцид украинского народа делают войска РФ, власть РФ... У украинской армии нет и не было никакого химического оружия... Просто сейчас много таких, кто до сих пор в это не верит и не хотят верить. В том числе такие есть и в Луганске, и в Донецке...