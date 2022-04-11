Азов сообщает о применении россиянами в Мариуполе оружия с неизвестным ядовитым веществом
Химическое оружие?
Getty Images / Global Images Ukraine
Полк Азов, героически стоящий на защите Украины в Мариуполе, сообщает об использовании российскими оккупантами оружия, что поражает дыхательные пути и вестибулярный аппарат.
"Внимание!!!
Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА.
У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.
Последствия использования неизвестного вещества уточняются", – говорится в сообщении.
Добавим, что сегодня, 11-го апреля, разгорелся резонанс из-за информации, которую распространили защитники Мариуполя, упрекая власть бездействием и анонсируя последнюю "рукопашную" битву с врагом.
В то же время, россияне на своих пропагандистских каналах распространяли информацию о необходимости применения против защитников Мариуполя сил "химических войск".
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