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Азов сообщает о применении россиянами в Мариуполе оружия с неизвестным ядовитым веществом

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(1 голосов)

Химическое оружие?

Азов сообщает о применении россиянами в Мариуполе оружия с неизвестным ядовитым веществом

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полк Азов, героически стоящий на защите Украины в Мариуполе, сообщает об использовании российскими оккупантами оружия, что поражает дыхательные пути и вестибулярный аппарат.

"Внимание!!!

Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА.

У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Последствия использования неизвестного вещества уточняются", – говорится в сообщении.

Добавим, что сегодня, 11-го апреля, разгорелся резонанс из-за информации, которую распространили защитники Мариуполя, упрекая власть бездействием и анонсируя последнюю "рукопашную" битву с врагом.

В то же время, россияне на своих пропагандистских каналах распространяли информацию о необходимости применения против защитников Мариуполя сил "химических войск".

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В статье: война с Россией
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Источник:
АЗОВ

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
11.04.2022 в 22:34
Очередное доказательство того, что этот весь геноцид украинского народа делают войска РФ, власть РФ... У украинской армии нет и не было никакого химического оружия... Просто сейчас много таких, кто до сих пор в это не верит и не хотят верить. В том числе такие есть и в Луганске, и в Донецке...
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