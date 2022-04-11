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Результат действия гуманитарных коридоров: в безопасное место эвакуировались более четырех тысяч человек

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За одиннадцатое апреля

Результат действия гуманитарных коридоров: в безопасное место эвакуировались более четырех тысяч человек

Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine / Автор неизвестен

UA-Футбол
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Ирина Верещук, которая во время войны занимается, в частности, гуманитарными вопросами, рассказала о деятельности гуманитарных коридоров в понедельник, одиннадцатого апреля.

Как сообщила чиновница, эвакуироваться удалось 4 354-м людям.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 854 человека. Из них:

556 человек – мариупольцы;

3 298 человек – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Третий день подряд оккупанты нарушают договоренности по обеспечению проезда колонны автобусов из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара. Они держат их на блокпосте в Васильевке.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами, сегодня удалось эвакуировать более 500 человек.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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