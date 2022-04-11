Российские оккупанты ранее анонсировали применение против защитников Мариуполя химического оружия
А президент США, в свою очередь, еще раньше анонсировал ответ на такие действия
фото из открытых источников
Днем, одиннадцатого апреля, на российском телевидении распространялась информация о возможности применения оккупантами химического оружия в Мариуполе против защитников Украины, которые крепко засели на территории завода "Азовсталь".
В частности, официальный представитель народной полиции так называемой "ДНР" эдуард басурин заявлял, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла – нужно "обратиться к химическим войскам".
"Поэтому сейчас нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", - сказал басурин.
Добавим, что вечером 11-го апреля полк Азов объявил о применении россиянами в Мариуполе неизвестного ядовитого вещества, которое вызывает дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром.
Также напомним, что ранее президент США Джо Байден анонсировал ответ, если россия решится применить в войне с Украиной химическое оружие.
"Мы ответим, если он [путин, - примечание] его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения", - сказал Байден 24-го марта.
Также об ответственности для россии в случае применения химикатов говорил канцлер Германии Олаф Шольц:
"Применение биологического и химического оружия не должно произойти, и именно поэтому мы все столь откровенны в этом вопросе", - сказал он 28-го марта, угрожая путину [хуйлу, - примечание] "драматическими мерами".
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