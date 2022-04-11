ООС: На Донбассе в течение сутки отражены шесть атак врагов из россии

Пресс-служба Операции объединенных сил докладывает об очередном насыщенном дне на Донбассе – отражены шесть вражеских атак. Российским оккупантам нанесены потери.

"В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники, 8 артиллерийских систем противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага", - говорится в сообщении на странице ООС в фейсбуке.

Добавим, что по сообщению Генштаба ВСУ, враг стянул на Донбасс войска и готовится к наступлению с целью захвата восточных регионов Украины.