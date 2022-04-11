Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии. Инструкция

В понедельник, одиннадцатого апреля, российские оккупанты применили в Мариуполе против украинских защитников и гражданского населения химикаты, влияющие на дыхательный и вестибулярный аппарат. Главный верифицированный информационный источник о событиях в Украине Ukraine NOW приводит пошаговую инструкцию действий для тех, кто подвергся химической атаке.

В случае химической атаки или аварии необходимо:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы, заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить телевизор или радио для получения следующих инструкций;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации, выключить бытовые приборы и газ.

При эвакуации во время химической атаки или аварии требуется:

взять с собой аптечку;

одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;

использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);

покинуть помещение, используя лестницу;

не касаться никаких предметов, не наступать в лужи;

не есть и не пить ничего.

В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по повышениям, в случае выброса аммиака – низинами. Как можно скорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.