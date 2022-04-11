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Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии. Инструкция

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Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии. Инструкция

фото из открытых источников

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В понедельник, одиннадцатого апреля, российские оккупанты применили в Мариуполе против украинских защитников и гражданского населения химикаты, влияющие на дыхательный и вестибулярный аппарат. Главный верифицированный информационный источник о событиях в Украине Ukraine NOW приводит пошаговую инструкцию действий для тех, кто подвергся химической атаке.

В случае химической атаки или аварии необходимо:

  • плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы, заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включить телевизор или радио для получения следующих инструкций;
  • предупредить близких об опасности и возможной эвакуации, выключить бытовые приборы и газ.

При эвакуации во время химической атаки или аварии требуется:

  • взять с собой аптечку;
  • одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;
  • использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);
  • покинуть помещение, используя лестницу;
  • не касаться никаких предметов, не наступать в лужи;
  • не есть и не пить ничего.

В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по повышениям, в случае выброса аммиака – низинами. Как можно скорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии. Инструкция - изображение 1

Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии. Инструкция - изображение 2

Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии. Инструкция - изображение 3

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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