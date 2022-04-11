Источник: по предварительным данным в Мариуполе россияне применили зарин
Его использовали в войне в Сирии
фото из открытых источников
Как известно, в понедельник, одиннадцатого апреля, в Мариуполе против защитников Украины и гражданского населения российский враг применил химикаты, поражающие дыхательные пути и вестибулярный аппарат.
Яд был распространен с помощью БПЛА.
Как сообщает фонд "Вернись живым", ранее доставлявший защитникам Мариуполя помощь, врагом был применен зарин. Это предварительные данные.
❗️❗️❗️ UPD: according to preliminary reports russian occupiers used zarin in Mariupol today— Повернись живим (@BackAndAlive) April 11, 2022
Зарин ранее активно использовался россиянами в войне в Сирии.
Также добавим, что ранее днем российские оккупанты анонсировали применение химического оружия в Мариуполе.
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