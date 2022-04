Источник: по предварительным данным в Мариуполе россияне применили зарин

Как известно, в понедельник, одиннадцатого апреля, в Мариуполе против защитников Украины и гражданского населения российский враг применил химикаты, поражающие дыхательные пути и вестибулярный аппарат.

Яд был распространен с помощью БПЛА.

Как сообщает фонд "Вернись живым", ранее доставлявший защитникам Мариуполя помощь, врагом был применен зарин. Это предварительные данные.

❗️❗️❗️ UPD: according to preliminary reports russian occupiers used zarin in Mariupol today