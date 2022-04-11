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Источник: по предварительным данным в Мариуполе россияне применили зарин

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Его использовали в войне в Сирии

Источник: по предварительным данным в Мариуполе россияне применили зарин

фото из открытых источников

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Как известно, в понедельник, одиннадцатого апреля, в Мариуполе против защитников Украины и гражданского населения российский враг применил химикаты, поражающие дыхательные пути и вестибулярный аппарат.

Яд был распространен с помощью БПЛА.

Как сообщает фонд "Вернись живым", ранее доставлявший защитникам Мариуполя помощь, врагом был применен зарин. Это предварительные данные.

Зарин ранее активно использовался россиянами в войне в Сирии.

Также добавим, что ранее днем ​​российские оккупанты анонсировали применение химического оружия в Мариуполе.

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В статье: война с Россией
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