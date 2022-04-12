Зеленский: Возможно применение химического оружия против защитников Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу по итогам 48-го дня полномасштабной войны с россией затронул тему химического оружия, которое, возможно, оккупанты применили к защитникам Мариуполя и гражданскому населению:

"Со стороны оккупантов прозвучало новое заявление, свидетельствующее о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников. Речь идет о возможном применении химического оружия против защитников Мариуполя. Рассматриваем это максимально серьезно. Чтобы государство-террорист не могло этого совершить, нужно принципиальное и сильная реакция мировых лидеров", – сказал глава государства.

Также Зеленский сказал о другом виде террора россиян против Украины – заминировании:

"Из-за действий российской армии наша территория на сегодняшний день является одной из наиболее загрязненных минами в мире. Это также должно рассматриваться как военное преступление россии. Ежедневно обезвреживается не менее нескольких тысяч взрывоопасных предметов на освобожденных территориях".

Все это влечет последствия. Мир придерживается принципа, что рычагами воздействия на россию являются санкции:

"Сейчас ЕС начал обсуждать шестой санкционный пакет против россии. Нефтяное эмбарго против россии – обязательно", - сказал Зеленский.

Также он рассказал о дипломатическом фронте, о присвоении наград защитникам и защитницам Украины и многое другое.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.