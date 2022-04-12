Командование воздушных сил ВСУ сообщило, сколько вражеских целей уничтожено за сутки

Командование воздушных сил ВСУ на своих страницах в соцсетях сообщает о достижениях за последние сутки – уничтожены семь воздушных целей россиян:

один самолет;

два вертолета;

четыре беспилотных летательных аппарата.

"Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских войск", - говорится в сообщении командования.

Напомним, что ООС на Донбассе за последний день отразили шесть вражеских атак.