Командование воздушных сил ВСУ сообщило, сколько вражеских целей уничтожено за сутки
Спасибо защитникам
Фото: APA
Командование воздушных сил ВСУ на своих страницах в соцсетях сообщает о достижениях за последние сутки – уничтожены семь воздушных целей россиян:
- один самолет;
- два вертолета;
- четыре беспилотных летательных аппарата.
"Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских войск", - говорится в сообщении командования.
Напомним, что ООС на Донбассе за последний день отразили шесть вражеских атак.
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Источник:Повітряні сили ЗСУ
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