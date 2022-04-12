УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лидер Азова: По заводу Азовсталь был нанесен удар химическим оружием, есть пострадавшие
В тренде

Лидер Азова: По заводу Азовсталь был нанесен удар химическим оружием, есть пострадавшие

Общие новости
(1 голосов)

Билецкий говорит, что от бессилия

Лидер Азова: По заводу Азовсталь был нанесен удар химическим оружием, есть пострадавшие

Азов

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 11-го апреля, полк "Азов" распространил информацию о применении россиянами ядовитых веществ в борьбе за город Мариуполь. Как было сказано в заявлении защитников, неизвестное химическое вещество, поражающее дыхательные пути и вестибулярный аппарат, было запущено с помощью БПЛА.

Лидер "Азова" Андрей Билецкий раскрыл детали происшествия. Защитник Украины в видеообращение сказал, что россияне нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, по крепости украинских бойцов там заводу "Азовсталь".

Три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий.

"Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников. Им ничего не остается, как использовать неизбирательное запрещенное оружие.

Что бы там ни было – Мариуполь победит! Азов победит! Украина победит! Слава Украине!", - сказал Белецкий.

Добавим, что ранее фонд "Вернись живым" заявил, что речь может идти о веществе зарин.

Также добавим, что ранее российские оккупанты анонсировали использование химического оружия против защитников Мариуполя в своих средствах массовой информации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...