Лидер Азова: По заводу Азовсталь был нанесен удар химическим оружием, есть пострадавшие

В понедельник, 11-го апреля, полк "Азов" распространил информацию о применении россиянами ядовитых веществ в борьбе за город Мариуполь. Как было сказано в заявлении защитников, неизвестное химическое вещество, поражающее дыхательные пути и вестибулярный аппарат, было запущено с помощью БПЛА.

Лидер "Азова" Андрей Билецкий раскрыл детали происшествия. Защитник Украины в видеообращение сказал, что россияне нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, по крепости украинских бойцов там заводу "Азовсталь".

Три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий.

"Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников. Им ничего не остается, как использовать неизбирательное запрещенное оружие. Что бы там ни было – Мариуполь победит! Азов победит! Украина победит! Слава Украине!", - сказал Белецкий.

Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю.

Що б там не було - Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні! pic.twitter.com/EYma8QI2C8 — Андрій Білецький (@AndrijBilec) April 11, 2022

Добавим, что ранее фонд "Вернись живым" заявил, что речь может идти о веществе зарин.

Также добавим, что ранее российские оккупанты анонсировали использование химического оружия против защитников Мариуполя в своих средствах массовой информации.