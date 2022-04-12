Вариант для Мудрика, увольнение Леоненко, доминирование Реброва. Главные новости за 11 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 11 апреля

Зимой было много новостей о возможном трансфере восходящей звезды "Шахтера" Михаила Мудрика в английский "Брентфорд". Тогда донецкий клуб отказался от предложения в 15 млн. евро. Но "Брентфорд", похоже, не отказался от этого варианта. По информации одного из украинских журналистов, английский клуб снова вышел с предложением на "Шахтер" и тот дал добро на переход. В настоящее время идет процесс оформления трансфера. Впрочем, Мудрику не разрешат уже сейчас играть за новую команду, он будет только тренироваться с "Брентфордом", а дебютировать в АПЛ сможет уже в новом сезоне. Сейчас "Брентфорд" идет на 13-м месте.

Наиболее противоречивый эксперт украинского футбола снова попал в скандал. В одном из интервью он заявил, что российские спортсмены не заслуживают того, чтобы их отовсюду дисквалифицировали. То есть даже в это трудное время Леоненко продлил мантру о том, что "спорт вне политики". Его высказывания "оценили" на основном месте работы – телеканале "Футбол" и уволили. Впрочем, сам Виктор Леоненко убежден, что его слова – это лишь "отмазка", а уволили его потому, что "попал под сокращение".

Харьковчане сыграли очередной контрольный поединок. На этот раз с норвежским клубом "Ховдебигда". "Металлист" и без легионеров одержал большую победу со счетом 5:0. Голы забивали Сарапий, Горбунов, Кайдалов, Цвиренко и Банада. Достаточно неожиданно в основе харьковчан вышел Андрей Пятов, он отыграл первый тайм. Первые 45 минут тоже отбегал Ярослав Ракицкий.

Юниорская сборная Украины сразится за путевку в финальную часть Евро-2022. Матчи элит-раунда должны были состояться в конце марта, но по понятным причинам их перенесли на апрель. 20-го Украина сыграет с Косово, 23-го с Польшей, а 26-го – с Италией. Главный тренер сборной Олег Кузнецов в понедельник объявил состав. В него вошли 10 игроков "Динамо", 6 игроков "Шахтера", а также представители "Хайдука", "Милана", "Ювентуса" и "Днепра".

Сергей Станиславович в седьмой раз признан лучшим тренером тамошнего чемпионата. В марте его команда трижды сыграла вничью и однажды победила. Вроде и ничего особенного, но вышла в финал национального кубка и уверенно держит лидерство в чемпионате – отрыв от ближайшего преследователя составляет семь очков.

Контракт одного из лучших бомбардиров современности с "Баварией" истекает в 2023 году. Обычно в таких случаях клубы пытаются продать игроков, чтобы не потерять его бесплатно. Поэтому о Левандовском сейчас возникает много слухов. В частности, один из польских журналистов заявил, что Роберт отказал ПСЖ, "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" и выбрал "Барселону". Впрочем, в Испании сообщили, что никакой договоренности о контракте нет, хотя и не возразили, что каталонскому гранду этот вариант нравится.