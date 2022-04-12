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Генштаб ВСУ: Есть случаи, когда россияне ведут боевые действия в гражданской одежде

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Честь и достоинство - это не о россиянах

Генштаб ВСУ: Есть случаи, когда россияне ведут боевые действия в гражданской одежде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке вторника, 12 апреля, сообщает, что российская армия пренебрегая нормами Международного гуманитарного права продолжает использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке.

"На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде", - говорится в сообщении.

Генштаб также сообщает, что враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях российской федерации, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ Украины. При этом в районах Мелитополя и Иловайска обнаружены признаки усиления системы противовоздушной обороны.

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В статье: война с Россией
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