Politico: ВСУ под командованием Залужного эффективно применили в войне с рф тактику "бей-беги"
Футбольный болельщик знает, о чем речь
Getty Images / Global Images Ukraine
Вооруженные Силы Украины применили в войне с армией российской федерации тактику "бей-беги" (hit-and-run). Издание Politico опубликовало большой материал, посвященный главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Редакция Politico назвала Залужного железным генералом. Также в материале сказано об эффективности тактики (с откровенно футбольным названием) от украинского главнокомандующего.
Отмечается, что военные успехи украинской армии стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий: "Тактика "бей-беги" затупила российскую военную машину и оказала ошеломляющее воздействие".
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