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Politico: ВСУ под командованием Залужного эффективно применили в войне с рф тактику "бей-беги"

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Politico: ВСУ под командованием Залужного эффективно применили в войне с рф тактику "бей-беги"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вооруженные Силы Украины применили в войне с армией российской федерации тактику "бей-беги" (hit-and-run). Издание Politico опубликовало большой материал, посвященный главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Редакция Politico назвала Залужного железным генералом. Также в материале сказано об эффективности тактики (с откровенно футбольным названием) от украинского главнокомандующего.

Отмечается, что военные успехи украинской армии стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий: "Тактика "бей-беги" затупила российскую военную машину и оказала ошеломляющее воздействие".

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В статье: война с Россией Валерий Залужный ВСУ
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Источник:
politico.com

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