Выжил. Раненый украинский боец преодолел более 6 километров, чтобы добраться до своих
Его считали 200-тым
ОМБР им. Рыцарей зимнего похода
Танкового механика Сергея считали погибшим, однако он сумел преодолеть расстояние в 6 километров с перебитыми ногами, чтобы добраться до своих побратимов. На данный момент он находится в госпитале. Об этом сообщила пресс-служба отдельной механизированной бригады им. Рыцарей зимнего похода.
Вокруг Сергея была только российская техника и солдаты, и то, что они приносят на нашу землю: пепел и разрушения, сожженные автомобили и разбитые дома местных жителей. Танк Сергея взорвался на мине. Раненый, он смог вылезть, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее. Сергей начал рыть землю руками, разгребать под собой старые листья, зарываясь в них все глубже и глубже, чтобы рашистские танкисты его не увидели.
Почти сутки без мобильной связи, без надежды на помощь, но со страшной болью и травмированными ногами он скрывался от врагов. В конце концов, он отважился на отчаянный шаг – добраться до своих. Без воды, скрываясь от постоянных обстрелов и беспилотников – он преодолел около 6 километров. Только тогда, взобравшись на холм, его мобильный телефон нашел связь и дал шанс выжить. Сергей дозвонился до побратимов, они забрали его и увезли в госпиталь. Когда солдаты нашли танкиста, то у него не было сил произнести даже слово. Ходить Сергей сможет не раньше, чем через полгода.
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