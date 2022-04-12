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Выжил. Раненый украинский боец преодолел более 6 километров, чтобы добраться до своих

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Его считали 200-тым

Выжил. Раненый украинский боец преодолел более 6 километров, чтобы добраться до своих

ОМБР им. Рыцарей зимнего похода

Новина українською

Танкового механика Сергея считали погибшим, однако он сумел преодолеть расстояние в 6 километров с перебитыми ногами, чтобы добраться до своих побратимов. На данный момент он находится в госпитале. Об этом сообщила пресс-служба отдельной механизированной бригады им. Рыцарей зимнего похода.

Вокруг Сергея была только российская техника и солдаты, и то, что они приносят на нашу землю: пепел и разрушения, сожженные автомобили и разбитые дома местных жителей. Танк Сергея взорвался на мине. Раненый, он смог вылезть, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее. Сергей начал рыть землю руками, разгребать под собой старые листья, зарываясь в них все глубже и глубже, чтобы рашистские танкисты его не увидели.

Почти сутки без мобильной связи, без надежды на помощь, но со страшной болью и травмированными ногами он скрывался от врагов. В конце концов, он отважился на отчаянный шаг – добраться до своих. Без воды, скрываясь от постоянных обстрелов и беспилотников – он преодолел около 6 километров. Только тогда, взобравшись на холм, его мобильный телефон нашел связь и дал шанс выжить. Сергей дозвонился до побратимов, они забрали его и увезли в госпиталь. Когда солдаты нашли танкиста, то у него не было сил произнести даже слово. Ходить Сергей сможет не раньше, чем через полгода.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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