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Почти 300 самолетов и вертолетов. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Скоро будет 20 тысяч убитых

Почти 300 самолетов и вертолетов. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян в войне с Украиной в период с 24 февраля по 12 апреля.

Число уничтоженного личного состава русской армии увеличилось «лишь» на 100 человек, в общей сложности их убито 19600 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 732 ед (+7 в сутки),
  • боевых бронированных машин - 1946 ед (+23),
  • артиллерийских систем – 349 ед (+2),
  • РСЗО - 111 ед,
  • средства ПВО - 63 ед (+8),
  • самолетов - 157 ед (+3),
  • вертолетов - 140 ед (+3),
  • автомобильной техники - 1406 ед (+19),
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 124 (+5),
  • специальная техника – 25 ед,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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