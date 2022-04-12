Почти 300 самолетов и вертолетов. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Скоро будет 20 тысяч убитых
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян в войне с Украиной в период с 24 февраля по 12 апреля.
Число уничтоженного личного состава русской армии увеличилось «лишь» на 100 человек, в общей сложности их убито 19600 человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 732 ед (+7 в сутки),
- боевых бронированных машин - 1946 ед (+23),
- артиллерийских систем – 349 ед (+2),
- РСЗО - 111 ед,
- средства ПВО - 63 ед (+8),
- самолетов - 157 ед (+3),
- вертолетов - 140 ед (+3),
- автомобильной техники - 1406 ед (+19),
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 124 (+5),
- специальная техника – 25 ед,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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