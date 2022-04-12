Почти 300 самолетов и вертолетов. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян в войне с Украиной в период с 24 февраля по 12 апреля.

Число уничтоженного личного состава русской армии увеличилось «лишь» на 100 человек, в общей сложности их убито 19600 человек.

Потери россиян в технике:

танков - 732 ед (+7 в сутки),

боевых бронированных машин - 1946 ед (+23),

артиллерийских систем – 349 ед (+2),

РСЗО - 111 ед,

средства ПВО - 63 ед (+8),

самолетов - 157 ед (+3),

вертолетов - 140 ед (+3),

автомобильной техники - 1406 ед (+19),

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 124 (+5),

специальная техника – 25 ед,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.