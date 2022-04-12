Глава Офиса президента Украины: Оружия будет больше, ЕС ускоряется

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в своем Telegram-канале о новых поставках оружия.

"Оружия будет больше. Как сообщил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС все 27 стран ЕС поддержали поставки оружия Украине. ЕС ускоряется, но нужно работать еще быстрее. Вместе победим".

Ранее Андрей Ермак рассказал о подготовке к оформлению нового пакета санкций против российской федерации. Также, по его словам, сейчас идет изучение различных схем по обходу санкций со стороны орков.