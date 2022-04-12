В Белгородской области произошла диверсия на железной дороге
Ой…
В Шебекинском городском округе Белгородской области, который граничит с Украиной, повреждены железнодорожные пути.
Как сообщает губернатор Белгородской области, жертв и пострадавших нет. «Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», - написал Вячеслав Гладков.
Отметим, что буквально накануне Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что министерство транспорта россии обязало обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ. Как сообщает ГУР, такие меры безопасности связаны с "угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края".
Добавим, что ранее сообщалось о диверсиях на железной дороге в Беларуси, что существенно усложняло логистику армии оккупантов.
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