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В Белгородской области произошла диверсия на железной дороге

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(3 голосов)

Ой…

В Белгородской области произошла диверсия на железной дороге

Новина українською

В Шебекинском городском округе Белгородской области, который граничит с Украиной, повреждены железнодорожные пути.

Как сообщает губернатор Белгородской области, жертв и пострадавших нет. «Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», - написал Вячеслав Гладков.

Отметим, что буквально накануне Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что министерство транспорта россии обязало обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ. Как сообщает ГУР, такие меры безопасности связаны с "угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края".

Добавим, что ранее сообщалось о диверсиях на железной дороге в Беларуси, что существенно усложняло логистику армии оккупантов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.04.2022 в 11:25
А шоб знали...
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