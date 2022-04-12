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В ВСУ разрешили рядовым с боевым опытом становиться сержантами без специального обучения

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Актуальная информация в контексте войны

В ВСУ разрешили рядовым с боевым опытом становиться сержантами без специального обучения

Міністерство оборони України

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С целью доукомплектования ВСУ в период действия военного положения, теперь лица рядового состава (кроме в/с срочной службы), которые имеют боевой опыт и не получили подготовки соответствующего уровня в вузах, учебных частях (центрах) и в воинских частях, могут назначаться на должности сержантского и старшинского состава, по которым штатами военного времени предусмотрено воинское звание до старшего сержанта (главного старшины) включительно, с одновременным присвоением первичного военного звания сержантского и старшинского состава и с последующим направлением обучения в сроки, определяемые Министерством обороны Украины.

Об этом говорится в Указе Президента Украины №231/2022 от 11 апреля 2022 года, вносящем соответствующие изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

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В статье: война с Россией ВСУ
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