В ВСУ разрешили рядовым с боевым опытом становиться сержантами без специального обучения
Актуальная информация в контексте войны
Міністерство оборони України
С целью доукомплектования ВСУ в период действия военного положения, теперь лица рядового состава (кроме в/с срочной службы), которые имеют боевой опыт и не получили подготовки соответствующего уровня в вузах, учебных частях (центрах) и в воинских частях, могут назначаться на должности сержантского и старшинского состава, по которым штатами военного времени предусмотрено воинское звание до старшего сержанта (главного старшины) включительно, с одновременным присвоением первичного военного звания сержантского и старшинского состава и с последующим направлением обучения в сроки, определяемые Министерством обороны Украины.
Об этом говорится в Указе Президента Украины №231/2022 от 11 апреля 2022 года, вносящем соответствующие изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.
Популярное сейчас
- Генштаб ВСУ: Есть случаи, когда россияне ведут боевые действия в гражданской одежде
- Вариант для Мудрика, увольнение Леоненко, доминирование Реброва. Главные новости за 11 апреля
- Леоненко: Увольнение? Думаю, что мое интервью - отмазка, просто попал под сокращение
- "Я никогда не забуду и никогда не прощу". Шевченко – об ударе по Краматорску
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника