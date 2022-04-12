Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 12 апреля
Актуальная информация в контексте войны
ОП
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров 12 апреля, согласовано 9 демилитаризованных зон:
▪ С Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
▪ Бердянск – Запорожье.
▪ Токмак – Запорожье. Место сборов: ул. Шевченко, 5
▪ Энергодар – Запорожье. Место сборов автомобилей объявят местные власти.
Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
▪ Северодонецк – Бахмут. Место сборов: проспект Химиков, 28.
▪ Лисичанск – Бахмут. Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
▪ Попасная – Бахмут. Место сборов: ул. Первомайская, 42.
▪ с. Горное – Бахмут. Место сборов: ул. Гагарина, 13.
▪ Рубежное – Бахмут.
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