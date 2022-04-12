Ночью россияне ударили ракетами по двум областям – ответом ВСУ стал сбитый самолет
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Ночью орки ударили ракетами по Хмельницкой и Днепропетровской областям. Главы администраций рассказали о деталях инцидентов.
"Днепропетровщина. 12 апреля. 08:35. У нас одна ночная тревога и один прилет, к сожалению. В Синельниковском районе попали в старую мельницу. Люди не пострадали. Рядомс нами в Херсонской области наши военные бьют орков, поэтому в наших пограничных селах немного громко. Это работают наши вооруженные силы. Не беспокойтесь", – отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Также на подлете в Днепропетровскую область был сбит вражеский самолет, летевший со стороны Донбасса. Слава нашим военным, которые хранят небо над Украиной!" – сообщил Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"48 день войны. Украина есть, Украина борется, Украина победит! Ночью враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в нашей области. Пожар ликвидирован, жертв нет. Не игнорируйте сигналы тревоги! Используйте укрытия!" – попросил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
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