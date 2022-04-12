"Ми залишаємося вірними завжди". Морпехи передали ВИДЕО обращение из Мариуполя
Призывают стоять вместе к победе
Морские пехотинцы из 36-й бригады, защищающие Мариуполь, передали ВИДЕО обращение, в котором заверили, что они не оставили свои позиции и остаются верными Украине.
Как сообщила журналистка Наталья Нагорная, видео было записано сегодня в 5 утра в Мариуполе (во вторник, 12 апреля).
В обращении морпехи говорят, что город в блокаде и никакого подвоза боеприпасов или продовольствия не было.
"Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. На этой вере мы продержались так долго. Мы не оставили своих позиций. Мы остались верны и остаемся верны всегда. Слава Украине!".
"Все украинцы должны помнить цену этого сопротивления. И завершить дело. Отстоять победу до конца! Украина, Европа, Мир, с верой в победу, мы верны всегда, верны до конца".
Добавим, что в понедельник поздно вечером бойцы полка Азов сообщили, что россияне применили химическое оружие в Мариуполе.
В то же время Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выступил с заявлением по поводу споров, которые происходят в обществе из-за ситуации в Мариуполе. Он подчеркнул, что связь с подразделениями сил обороны устойчива и поддерживается, и подчеркнул, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений.
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