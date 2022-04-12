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Готовы бомбить своих. В ГУР предупредили о подготовку серии терактов в рф с целью обвинить Украину

Общие новости
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На свой народ в эрефии давно всем наплевать.

Готовы бомбить своих. В ГУР предупредили о подготовку серии терактов в рф с целью обвинить Украину

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
Новина українською

Эрефия готовит серию кровавых провокаций на собственной территории, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма.

По информации Буданова, это реакция на провальную кампанию по мобилизации - теперь население попытаются напугать.

Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом ВСУ и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут подаваться как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения.

Это уже не первое проявление попытки нагнать истерию. Как известно, в Белгородской и Курской областях активно роются окопы и создается паника вокруг возможного нападения украинских нацоналистов.

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В статье: война с Россией
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