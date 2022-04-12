Готовы бомбить своих. В ГУР предупредили о подготовку серии терактов в рф с целью обвинить Украину
На свой народ в эрефии давно всем наплевать.
Фото: Офіс президента України
Эрефия готовит серию кровавых провокаций на собственной территории, чтобы обвинить в этом Украину.
Об этом сообщает начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма.
По информации Буданова, это реакция на провальную кампанию по мобилизации - теперь население попытаются напугать.
Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом ВСУ и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут подаваться как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения.
Это уже не первое проявление попытки нагнать истерию. Как известно, в Белгородской и Курской областях активно роются окопы и создается паника вокруг возможного нападения украинских нацоналистов.
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