Эрефия готовит серию кровавых провокаций на собственной территории, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма.

По информации Буданова, это реакция на провальную кампанию по мобилизации - теперь население попытаются напугать.

Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом ВСУ и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут подаваться как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения.

Это уже не первое проявление попытки нагнать истерию. Как известно, в Белгородской и Курской областях активно роются окопы и создается паника вокруг возможного нападения украинских нацоналистов.

