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Азов опубликовал ВИДЕО с доказательством химической атаки в исполнении россиян в Мариуполе

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Орки будут гореть в аду

Азов опубликовал ВИДЕО с доказательством химической атаки в исполнении россиян в Мариуполе

Азов

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Пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере, из-за вражеского огня, невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений.

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На видео – военнослужащий, находящийся в относительно нормальном состоянии. Двое других – под постоянным наблюдением врачей. Среди пострадавших гражданских худшее состояние – у пожилой женщины. Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение АД, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз.

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Пока известно, что врагом были применены ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Впрочем, из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. В то же время основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления.

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