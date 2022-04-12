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Украина предлагает "иранскую модель" санкций в отношении российского газа

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Держись, "народное достояние"

Украина предлагает "иранскую модель" санкций в отношении российского газа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина предлагает международным партнерам применить "иранскую модель" санкций в отношении "Газпрома": когда российский газ будет идти в Европейский Союз, однако средства за него не будут поступать в россию, а вместо этого будут перечисляться на специальные депозитные счета.

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Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в понедельник в Вене.

"Что касается трубопроводного природного газа из россии, то его сейчас наиболее сложно заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ будут доставлять от "Газпрома" в Европу, но все средства при этом хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока россия не выполнит определенные условия прекращения войны и компенсации убытков".

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В статье: война с Россией
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Источник:
ukrinform.ua

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