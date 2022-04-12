Украина предлагает "иранскую модель" санкций в отношении российского газа

Украина предлагает международным партнерам применить "иранскую модель" санкций в отношении "Газпрома": когда российский газ будет идти в Европейский Союз, однако средства за него не будут поступать в россию, а вместо этого будут перечисляться на специальные депозитные счета.

Читайте также Европарламент призывает наложить эмбарго на российские энергоносители и увеличить поставки оружия Украине

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в понедельник в Вене.