Украина предлагает "иранскую модель" санкций в отношении российского газа
Держись, "народное достояние"
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина предлагает международным партнерам применить "иранскую модель" санкций в отношении "Газпрома": когда российский газ будет идти в Европейский Союз, однако средства за него не будут поступать в россию, а вместо этого будут перечисляться на специальные депозитные счета.
Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в понедельник в Вене.
"Что касается трубопроводного природного газа из россии, то его сейчас наиболее сложно заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ будут доставлять от "Газпрома" в Европу, но все средства при этом хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока россия не выполнит определенные условия прекращения войны и компенсации убытков".
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