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Глава Киевской ОВА сказал, когда жители области могут вернуться в свои дома

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Этот вопрос беспокоит многих

Глава Киевской ОВА сказал, когда жители области могут вернуться в свои дома

DW

Новина українською

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк отметил в эфире национального телемарафона, что люди могут вернуться домой не раньше конца апреля, а лучше им это сделать – в конце мая.

Речь идет о деоккупированных населенных пунктах, где до сих пор сохраняется высокая возможность наткнуться на взрывоопасные устройства. Сейчас этим вопросом все еще занимаются саперы.

"Пока у нас есть две очереди работ. Основная очередь – конец апреля. Тогда мы более или менее планируем обеспечить возможность проживания людей. И вторая дата – это конец мая. Вот на эти две даты ориентироваться можно".

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В статье: война с Россией Александр Павлюк
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