Глава Киевской ОВА сказал, когда жители области могут вернуться в свои дома

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк отметил в эфире национального телемарафона, что люди могут вернуться домой не раньше конца апреля, а лучше им это сделать – в конце мая.

Речь идет о деоккупированных населенных пунктах, где до сих пор сохраняется высокая возможность наткнуться на взрывоопасные устройства. Сейчас этим вопросом все еще занимаются саперы.