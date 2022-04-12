Глава Киевской ОВА сказал, когда жители области могут вернуться в свои дома
Этот вопрос беспокоит многих
DW
Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк отметил в эфире национального телемарафона, что люди могут вернуться домой не раньше конца апреля, а лучше им это сделать – в конце мая.
Речь идет о деоккупированных населенных пунктах, где до сих пор сохраняется высокая возможность наткнуться на взрывоопасные устройства. Сейчас этим вопросом все еще занимаются саперы.
"Пока у нас есть две очереди работ. Основная очередь – конец апреля. Тогда мы более или менее планируем обеспечить возможность проживания людей. И вторая дата – это конец мая. Вот на эти две даты ориентироваться можно".
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