Сабо: Ракицкий не настолько виноват, чтобы его не простить
Специалист считает, что Ярослав заслужил вызов в сборную
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями относительно Ярослава Ракицкого и Анатолия Тимощука.
"Ракицкий? Он сделал то, что должен был сделать — оставил "Зенит" и уехал из россии. Думаю, такой футболист, как Ракицкий, нужен нашей сборной. Его надо обязательно вызывать, он усилит национальную команду.
Я думаю, он не настолько виноват, чтобы его не простить. Все-таки, Ракицкий сделал поступок, который мы все от него ждали.
Тимощук? Что он нем говорить? Уже все высказались на эту тему. Тимощук меня еще удивил тем, что отказался платить алименты своим детям. Я его категорически осуждаю. Как же так? Это ведь твои дети, твоя кровь. Ты должен платить им не только алименты, но и вообще помогать. Не пойму, как можно отказываться, у него же есть деньги. Так нельзя делать", - сказал Сабо в интервью Fanday.
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