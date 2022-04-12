УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сабо: Ракицкий не настолько виноват, чтобы его не простить
В тренде

Сабо: Ракицкий не настолько виноват, чтобы его не простить

Общие новости
(1 голосов)

Специалист считает, что Ярослав заслужил вызов в сборную

Сабо: Ракицкий не настолько виноват, чтобы его не простить

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями относительно Ярослава Ракицкого и Анатолия Тимощука.

"Ракицкий? Он сделал то, что должен был сделать — оставил "Зенит" и уехал из россии. Думаю, такой футболист, как Ракицкий, нужен нашей сборной. Его надо обязательно вызывать, он усилит национальную команду.

Читайте такжеА как же Шахтер? Пятов и Ракицкий вновь сыграли за Металлист на сборах

Я думаю, он не настолько виноват, чтобы его не простить. Все-таки, Ракицкий сделал поступок, который мы все от него ждали.

Тимощук? Что он нем говорить? Уже все высказались на эту тему. Тимощук меня еще удивил тем, что отказался платить алименты своим детям. Я его категорически осуждаю. Как же так? Это ведь твои дети, твоя кровь. Ты должен платить им не только алименты, но и вообще помогать. Не пойму, как можно отказываться, у него же есть деньги. Так нельзя делать", - сказал Сабо в интервью Fanday.

Читайте такжеКузнецов объявил состав сборной Украины U-17 на элитный раунд Евро-2022
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Украина Йожеф Сабо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
12.04.2022 в 14:01
пусть отдаст 80% процентов имущества армии
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...