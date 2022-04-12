Сабо: Ракицкий не настолько виноват, чтобы его не простить

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями относительно Ярослава Ракицкого и Анатолия Тимощука.

"Ракицкий? Он сделал то, что должен был сделать — оставил "Зенит" и уехал из россии. Думаю, такой футболист, как Ракицкий, нужен нашей сборной. Его надо обязательно вызывать, он усилит национальную команду.

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Я думаю, он не настолько виноват, чтобы его не простить. Все-таки, Ракицкий сделал поступок, который мы все от него ждали.