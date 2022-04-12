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Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва

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Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва

ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменяется весенний призыв в армию. Документ уже опубликован на сайте президента. Таким образом, был отменен призыв, который планировался на апрель-июнь 2022 года.

Также этим указом предусмотрено, что демобилизация ранее призванных на срочную службу произойдет "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Решение отменить весенний призыв в Украине объясняется тем, что в стране объявлена всеобщая мобилизация.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
president.gov.ua

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