Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменяется весенний призыв в армию. Документ уже опубликован на сайте президента. Таким образом, был отменен призыв, который планировался на апрель-июнь 2022 года.

Также этим указом предусмотрено, что демобилизация ранее призванных на срочную службу произойдет "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Решение отменить весенний призыв в Украине объясняется тем, что в стране объявлена всеобщая мобилизация.