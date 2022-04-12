Рассматриваются все варианты. Британия предупредила путина по поводу применения химоружия
Нет никакого желания вспоминать об заявлениях обеспокоенности
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Запад и Великобритания, в частности, рассматривают всевозможные варианты ответа россии на случай, если химическая атака в Мариуполе подтвердится. Об этом в интервью Sky News заявил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.
Накануне в понедельник полк Азов сообщил, что россияне применили химическое оружие по позициям в районе Азовстали. Уже во вторник бойцы Азова опубликовали видео свидетельств атаки оккупантов.
Хиппи, однако, отметил, что британское правительство "не смогло проверить" сообщения о химатаке. Но если поступят подтверждения, "президент путин должен знать, что рассматриваются все возможные варианты того, как Запад отреагирует".
"Важно признать, что существуют всевозможные способы использования этих вещей — от слезоточивого газа, который является средством борьбы с беспорядками, до совершенно разрушительных смертоносных систем химического оружия", — добавил Хиппи.
Министр вооруженных сил также подчеркнул, что некоторые действия выходят за рамки допустимого. Применение химоружия — одно из них, и Запад обязательно выберет ответ из подготовленных вариантов.
Отдельно Хиппи похвалил защитников Мариуполя за "удивительный героизм" в противостоянии оккупантам: "Они олицетворяют все то, чем мы восхищались в украинских Вооруженных силах в течение последних шести недель".
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