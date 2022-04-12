А кто это сделал? На границе Украины и россии повреждены стратегически важные для врага ж/д пути
Хм, действительно, а кто?
Настоящий Гладков
На россии заявили, что на границе белгородской области рф и Харьковской области Украины было повреждено железнодорожное полотно. В Министерстве обороны Украины не исключили, что это – военная операция.
Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил, что "в Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей; жертв и пострадавших нет, разрушено только железнодорожное полотно. Данная ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород – Нежеголь".
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона не подтвердила, но и не опровергла причастность украинской стороны к этому инциденту.
"Действительно, во время войны в первую очередь разрушаются обеими сторонами объекты критической инфраструктуры военной и логистические объекты – это дороги, мосты, для того чтобы каждая из сторон не могла доставить не только боеприпасы, а даже горючее, провиант. Сегодня часть Харькова, Харьковской области блокируется врагом. С нашей стороны Вооруженные силы пытаются усложнить процесс доставки того, что они пытаются там накопить. Фактически это тоже военная операция. То есть, даже там, где не идут активные бои, где идет процесс укрепления врага, там идет и процесс противодействия. И собственно сейчас это происходит в Харьковской области".
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