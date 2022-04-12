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ВСУ освободили 15 населенных пунктов на юге Украины

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Украинская Армия отодвигает фронт

ВСУ освободили 15 населенных пунктов на юге Украины

Новина українською

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что линия военных столкновений отодвинута от Днепропетровской области и теперь проходит по территории Херсонской.

Вилкул в эфире телемарафона также сообщил, что под контроль Украины перешли более 15 населенных пунктов. На данный момент там восстанавливается инфраструктура, в первую очередь линии ЛЭП.

Напомним, россияне напали на Украину 24 февраля, планируя захватить страну за несколько дней. Однако Вооруженные Силы Украины отразили атаки врага под Киевом, Черниговом и Сумами, не позволили захватить Николаев. Сегодня Украинская Армия держит оборону на Востоке, куда россияне перенесли все свои усилия. Впрочем, эксперты также прогнозируют активизацию оккупантов и на южном направлении.

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В статье: война с Россией
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