На Донбасс движется большая колонна российской военной техники - CNN

На фоне информации о масштабном наступлении оккупантов на Донбасс, Россия направила в сторону восточных регионов Украины большую колонну военной техники. Ее заметили в Ростовской области, сообщает CNN.

Издание геолоцировало видео, которое днем ранее появилось в социальных сетях. На нем была запечатлена большая колонна российской военной техники. Она находилась возле Матвеева Кургана, населенного пункта в Ростовской области.

"Видно, что машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса", - сообщает CNN.

Россия продолжает накапливать силы на Донбассе и возле его границ. Издание также приводит слова советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, который вчера сказал, что битва за Донбасс де-факто уже началась.

Ранее сообщалось, что возле Харькова была зафиксирована большая военная колонна оккупантов протяженностью почти 13 км.