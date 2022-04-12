На Донбасс движется большая колонна российской военной техники - CNN
Новые цели для ВСУ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На фоне информации о масштабном наступлении оккупантов на Донбасс, Россия направила в сторону восточных регионов Украины большую колонну военной техники. Ее заметили в Ростовской области, сообщает CNN.
Издание геолоцировало видео, которое днем ранее появилось в социальных сетях. На нем была запечатлена большая колонна российской военной техники. Она находилась возле Матвеева Кургана, населенного пункта в Ростовской области.
"Видно, что машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса", - сообщает CNN.
Россия продолжает накапливать силы на Донбассе и возле его границ. Издание также приводит слова советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, который вчера сказал, что битва за Донбасс де-факто уже началась.
Ранее сообщалось, что возле Харькова была зафиксирована большая военная колонна оккупантов протяженностью почти 13 км.
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