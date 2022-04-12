Всемирный банк готовит дополнительную финансовую помощь Украине

Всемирный банк готовит пакет поддержки для Украины в размере 1.5 млрд долларов, информирует Reuters.

"Мировой банк был создан в 1944 году для того, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как мы это делали тогда, мы будем готовы помочь Украине в восстановлении, когда придет время", - заявил президент Всемирного банка Дэвид Мальпас.

Правление Всемирного банка в ближайшие недели должно еще полностью утвердить это решение. Ожидается, что 1 млрд долларов будут взяты из резервного фонда. О ресурсах для еще 500 млн долларов Мальпас не сказал.