Лукашенко и путин: Буча - это психологическая операция англичан и фэйк, как и химоружие в Сирии
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Два диктатора восточной европы, владимир путин и александр лукашенко, сегодня провели встречу на космодроме Восточный, после которой провели совместный брифинг. На нём два так называемых лидера так называемого свободного мира как обычно показали, что вопросы Украины их интересуют куда больше, чем собственные страны. Собрали тезисно самое важное.
александр лукашенко
- Если бы только с военной операцией россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории россии готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар по соседним областям. Мы сегодня чётко в этом убедились.
- Мы Бучу обсуждали. Ну, надо было ввести очередной пакет санкций - нам это известно. Мы сегодня обсуждали эту их "психологическую операцию", которую провели англичане. Если кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, которые приехали в Бучу, ФСБ россии может предоставить эти материалы. Если нет, мы можем в этом плане помочь. Мы полностью с первого и до последнего часа раскрыли эту гадкую мерзкую позицию Запада.
- Когда в Европе был один крупный деятель, который в 30-е - 40-е годы прошлого века тоже пытался установить свой новый порядок. Чем всё это закончилось, мы хорошо знаем. Поэтому и в Вашингтоне пора вернуться в недалёкое прошлое.
- Никогда президент россии не называл беларусов младшим братом. Это моя терминология. Благодаря россии мы сегодня космическая держава. Я особо не парюсь по этому поводу.
- Нас сейчас дубасят на западе не меньше, чем россию. А они что, не знали, что у нас [с россией] общая армия? И я этого не скрывал. На второй день операции я прямо сказал о наших функциях в этой операции. Помните я сказал: мы никому не позволим стрелять в спину русскому человек. И в этом была суть нашего участия в этой операции. Мы видим, как американцы не только Украину, а Польшу и Прибалтику подталкивают к противостоянию беларусь.
владимир путин
- То, что происходит на Украине - это трагедия. Но александр григорьевич правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени - когда начнётся.
- Ход специальной военной операции идёт по плану. Выполняя сложные опасные задачи на Донбассе в Украине наши военнослужащие защищают интересы росии. Столкновение с крайними националистами и неонацистами в Украине неизбежно. Это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа. А мы им не позволим это сделать.
- Украина - это братский народ. Исполнителями польских и еврейских погромов [в XX веке] были не сами немцы, а бандеровцы. Они уничтожали мирное население, и русских вырезали.
- Действия в определённых регионах Украины связаны только с тем, чтобы сковать силы, разрушить военную инфраструктуру и создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса.
- Цель нашей операции - оказание помощи людям на Донбассе, которые в течение восьми лет подвергались геноциду.
- Применение правительством Асада в Сирии химического оружия такой же фейк, как фейк и в Буче.
- Вместо [переговоров] мы столкнулись с провокацией в Буче. Украинская сторона вернулась в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию. Вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила [в условиях прекращения огня]. Вот такая непоследовательность по принципиальным вопросам создаёт трудности для достижения окончательных договорённостей, приемлемых для всех. И пока этого не будет, операция будет продолжаться до её полного завершения и решения задач, которые были поставлены в начале операции.
- Европе очень удобно объединяться вокруг одного врага и обслуживать интересы США.
- [О присвоении звания полковника лукашенко]. Если обещал - сделаю.
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Комментарии (1)
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Просто Толик (Одесса)
12.04.2022 в 19:53
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