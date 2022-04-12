Италия будет получать газ в Алжире, а ЕС хочет увеличить поставки из Нигерии
Российская монополия уже не монополия
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Италия заключила соглашение об увеличении импорта газа из Алжира примерно на 40%, информирует Reuters. Это связано с поиском альтернативных поставок для уменьшения зависимости от российского газа. Отметим, что Италия была одним из крупнейших импортеров российского газа и получала около 40% из рф.
Западная Европа также рассматривает возможности в уменьшении поставок российского газа. По сообщению "Интерфакс-Украина", одним из вариантов является другая африканская страна - Нигерия.
Европейская комиссия предложила сократить импорт российского газа на две трети до конца текущего года, а к 2027 году вообще прекратить его.
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