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Италия будет получать газ в Алжире, а ЕС хочет увеличить поставки из Нигерии

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(2 голосов)

Российская монополия уже не монополия

Италия будет получать газ в Алжире, а ЕС хочет увеличить поставки из Нигерии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Италия заключила соглашение об увеличении импорта газа из Алжира примерно на 40%, информирует Reuters. Это связано с поиском альтернативных поставок для уменьшения зависимости от российского газа. Отметим, что Италия была одним из крупнейших импортеров российского газа и получала около 40% из рф.

Западная Европа также рассматривает возможности в уменьшении поставок российского газа. По сообщению "Интерфакс-Украина", одним из вариантов является другая африканская страна - Нигерия.

Европейская комиссия предложила сократить импорт российского газа на две трети до конца текущего года, а к 2027 году вообще прекратить его.

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В статье: война с Россией
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