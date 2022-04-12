Войска рф используют гражданских для защиты и маскируются одеждой гражданских - командование Юг

Оперативное командование "Юг" выступило с заявлением о ситуации на фронте на сорок восьмые сутки героического сопротивления украинского народа российской оккупации. По словам командования, попытки рашистов улучшить свое положение на Николаевском направлении провалились. Кроме того, враг использует гражданских в качестве защиты и маскирует свою принадлежность гражданской одеждой.

"Окупанты продолжают искать способы улучшить свое положение на Николаевском направлении, но наши войска и оружием, и сообразительностью останавливают коварные попытки жалкой партизанщины, не оставляя врагу шанса.

Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, рашисты продолжают использование гражданского населения в качестве защиты, размещают технику и вызывающе вселяются в жилые дома местных жителей. А порой и ведение боя практикуют в гражданской одежде, маскируя свою принадлежность к позорной армии и пытаясь создать впечатление сопротивления Херсонцев против Вооруженных Сил Украины.

В Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением, следовательно, если для высадки десанта условия неблагоприятные, то угроза ракетных атак как с моря, так и с временно оккупированного Крыма остается", - говорится в заявлении Оперативного командования "Юг".