Войска рф используют гражданских для защиты и маскируются одеждой гражданских - командование Юг
Угроза ракетных атак как с моря, так и с временно оккупированного Крыма остается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Оперативное командование "Юг" выступило с заявлением о ситуации на фронте на сорок восьмые сутки героического сопротивления украинского народа российской оккупации. По словам командования, попытки рашистов улучшить свое положение на Николаевском направлении провалились. Кроме того, враг использует гражданских в качестве защиты и маскирует свою принадлежность гражданской одеждой.
"Окупанты продолжают искать способы улучшить свое положение на Николаевском направлении, но наши войска и оружием, и сообразительностью останавливают коварные попытки жалкой партизанщины, не оставляя врагу шанса.
Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, рашисты продолжают использование гражданского населения в качестве защиты, размещают технику и вызывающе вселяются в жилые дома местных жителей. А порой и ведение боя практикуют в гражданской одежде, маскируя свою принадлежность к позорной армии и пытаясь создать впечатление сопротивления Херсонцев против Вооруженных Сил Украины.
В Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением, следовательно, если для высадки десанта условия неблагоприятные, то угроза ракетных атак как с моря, так и с временно оккупированного Крыма остается", - говорится в заявлении Оперативного командования "Юг".
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