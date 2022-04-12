Бои за Мариуполь продолжаются, защитники Украины постепенно освобождают территории - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал новые сведения о ситуации на фронте по состоянию на 18:00. По информации украинского Генштаба, враг продолжает перегруппировки и перемещения на Слобожанском и Донецком направлениях.

"Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областях российской федерации, под видом высокого уровня "террористической угрозы", усиленно административно-полицейский режим.

Одновременно, с целью усиления группировки, враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в восточном военном округе российской федерации, слаживание подразделений росгвардии и их перемещения в приграничных с Украиной районов.

Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконивания участия в боевых действиях за пределами россии и невозможности их расторжения со стороны военнослужащих.

Остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границ Донецкой и Луганской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении проводятся плановые мероприятия оперативной и боевой подготовки подразделений вооруженных сил республики белорусь. Отдельные военные подразделения этой страны продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусского участка государственной границы.

Завершается перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа в определенных районов Белгородской и Воронежской областей.

На Слобожанском направлении продолжается частичное блокировка города Харькова. В то же время, противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харьков, Дергачи и Пятихатки.

В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировки подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредоточивали внимание на удержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Продолжается воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещено отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил российской федерации.

На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не имели.

Инженерные подразделения вооруженных сил российской федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватова. Продолжаются бои за Мариуполь.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливал Николаев и Александровку с реактивных систем залпового огня.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведения разведки.

Защитники Украины наносят врагу потери и постепенно освобождают занятые захватчиками территории", - говорится в заявлении Генштабу.