Подоляк - о Мариуполе: Мы не можем коммуницировать публично, чтобы не информировать врага
У украинских защитников есть проблемы с припасами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере прокомментировал ситуацию в Мариуполе. По его словам, Президент и руководство ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы помочь нашим воинам.
"Если Кремль и ненавидит сейчас нечто большее, чем Украину, то это слово "Мариуполь". Полтора месяца наши защитники защищают город от российской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбардировками и вгрызаются в каждый метр города. Они заставляют россию платить сверхвысокую цену.
Наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с припасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях.
Президент и руководство Вооруженных Сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам. Но мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием", - написал Подоляк в твиттере.
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