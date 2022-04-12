Подоляк - о Мариуполе: Мы не можем коммуницировать публично, чтобы не информировать врага

Советник офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере прокомментировал ситуацию в Мариуполе. По его словам, Президент и руководство ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы помочь нашим воинам.

"Если Кремль и ненавидит сейчас нечто большее, чем Украину, то это слово "Мариуполь". Полтора месяца наши защитники защищают город от российской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбардировками и вгрызаются в каждый метр города. Они заставляют россию платить сверхвысокую цену.

Наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с припасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях.

Президент и руководство Вооруженных Сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам. Но мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием", - написал Подоляк в твиттере.