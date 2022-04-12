Паляниця - это сооружение из балок. Патрульные задержали российского шпиона в Ровно
Задержанному объявлено подозрение
Фото: Патрульна поліція Рівненської області
Патрульная полиция Ровенской области рассказала о задержании шпиона на территории областного центра, спалился на слове "паляниця".
Еще 22 марта патрульные задержали уроженца Гомеля, который передвигался по городу в перегруженном авто. 42-летний задержанный путался в объяснениях и не смог объяснить цели пребывания в Ровно. Инспекторы обнаружили у него блокнот с записями и замотанный скотчем пакет с неизвестным веществом, вероятно, взрывным.
Мужчине не удалось произнести слово "паляниця". По его мнению, это слово означает сооружение из балок. У подозреваемого были найдены паспорт гражданина рф для выезда за границу, внутренний паспорт рф, военный билет рф, документы, подтверждающие наличие недвижимости в рф и АР Крым, а также административный протокол, составленный на него фсб рф.
Ему объявлена подозрение в незаконном обращении с взрывчатыми веществами.
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