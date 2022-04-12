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СБУ задержала Медведчука

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(5 голосов)

Пророссийский беглец снова под стражей

СБУ задержала Медведчука

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

UA-Футбол
Новина українською

Пророссийский политик Виктор Медведчук снова находятся под стражей. Эту информацию подтверждает Президент Украины Владимир Зеленский, приложив фото Медведчука в наручниках.

Напомним, что практически сразу после начала полномасштабного вторжения кум владимира путина, виктор медведчук, сбежал из-под домашнего арреста. Однако благодаря спецоперации СБУ Медведчук снова задержан. Все детали президент Украины пообещал раскрыть позже.

Добавим, что правоохранительные органы продолжают изымать всё известное и ранее неизвестное имущество Медведчука. Средства отправляются на нужды ВСУ.

СБУ задержала Медведчука - изображение 1

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В статье: Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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djantao (Одесса)
12.04.2022 в 21:43
Казнить как предателей , без суда и следствия!Было бы правильно!
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0
0
Лекарь (село Дарница)
12.04.2022 в 21:42
Надовго?
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0
0
Черноморчик (Одесса )
12.04.2022 в 21:22
Яка гарна новина . Ще б киву повернути додому .
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