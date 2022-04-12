СБУ задержала Медведчука
Пророссийский беглец снова под стражей
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Пророссийский политик Виктор Медведчук снова находятся под стражей. Эту информацию подтверждает Президент Украины Владимир Зеленский, приложив фото Медведчука в наручниках.
Напомним, что практически сразу после начала полномасштабного вторжения кум владимира путина, виктор медведчук, сбежал из-под домашнего арреста. Однако благодаря спецоперации СБУ Медведчук снова задержан. Все детали президент Украины пообещал раскрыть позже.
Добавим, что правоохранительные органы продолжают изымать всё известное и ранее неизвестное имущество Медведчука. Средства отправляются на нужды ВСУ.
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