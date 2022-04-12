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Украинские морпехи в Мариуполе вышли из окружения и объединились с полком Азов

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Слава украинским защитникам!

Украинские морпехи в Мариуполе вышли из окружения и объединились с полком Азов

Фото: полк Азов

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Подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского, ведущее бои в Мариуполе, провело спецоперацию и смогло выйти из окружения рашистских войск. Об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на одного из офицеров бригады.

"Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком "Азов". Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", - приводит издание слова неназванного офицера.

Напомним, что защищать украинский мариуполь продолжают Азов, КОРД, Силы специальных операций, морская пехота, Служба безопастности Украины, Национальная Пограничная служба Украины и другие подразделения.

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В статье: война с Россией
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