Украинские морпехи в Мариуполе вышли из окружения и объединились с полком Азов
Слава украинским защитникам!
Фото: полк Азов
Подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского, ведущее бои в Мариуполе, провело спецоперацию и смогло выйти из окружения рашистских войск. Об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на одного из офицеров бригады.
"Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком "Азов". Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", - приводит издание слова неназванного офицера.
Напомним, что защищать украинский мариуполь продолжают Азов, КОРД, Силы специальных операций, морская пехота, Служба безопастности Украины, Национальная Пограничная служба Украины и другие подразделения.
Популярное сейчас
- Интрига еще не убита. Реал – Челси. Анонс и прогноз ответного матча ¼ финала ЛЧ на 12.04.2022
- За не самую крупную сумму. Манор Соломон летом может перейти в лондонский клуб
- На Донбасс движется большая колонна российской военной техники - CNN
- Бизнесмен навел огонь ВСУ на собственный дом под Киевом, когда увидел там россиян
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
Новости по теме
- 01:00 Украинские Лидер Азова: По заводу Азовсталь был нанесен удар химическим оружием, есть пострадавшие
- 00:27 Украинские Командование воздушных сил ВСУ сообщило, сколько вражеских целей уничтожено за сутки
- 00:19 Украинские Зеленский: Возможно применение химического оружия против защитников Мариуполя