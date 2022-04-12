УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Будет отвечать по всей строгости Закона". СБУ прокомментировала задержание Медведчука
В тренде

"Будет отвечать по всей строгости Закона". СБУ прокомментировала задержание Медведчука

Общие новости
(1 голосов)

Крупный улов

"Будет отвечать по всей строгости Закона". СБУ прокомментировала задержание Медведчука

фото - СБУ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, двенадцатого апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума путина, пророссийского политика, годами вредившего Украине, виктора медведчука.

Задержание кремлевского прихвостня прокомментировала Служба Безопасности Украины:

"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство-агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это убежать от наказания? Отнюдь! Наручники ждут тебя. И таких же изменников Украины, как ты!

Пророссийские предатели и агенты спецслужб россии, запомните – у ваших преступлений нет ни одного срока давности. И тайников, где бы мы вас не нашли!", - говорится в сообщении на странице СБУ в соцсетях.

Также ведомство приводит слова своего главы Ивана Баканова:

"Спасибо всем сотрудникам СБУ, в частности, контрразведчикам и следователям, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата медведчука. Ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления настоящего, к которым привели его личные действия в том числе", - сказал он.

Добавим, что на арест медведчука уже отреагировал пресс-секретарь путина песков. Он заметил, что не может сказать, насколько это соответствует действительности.

Также известно, что медведчук был задержан при попытке бежать из Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...