"Будет отвечать по всей строгости Закона". СБУ прокомментировала задержание Медведчука
Крупный улов
фото - СБУ
Сегодня, двенадцатого апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума путина, пророссийского политика, годами вредившего Украине, виктора медведчука.
Задержание кремлевского прихвостня прокомментировала Служба Безопасности Украины:
"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство-агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это убежать от наказания? Отнюдь! Наручники ждут тебя. И таких же изменников Украины, как ты!
Пророссийские предатели и агенты спецслужб россии, запомните – у ваших преступлений нет ни одного срока давности. И тайников, где бы мы вас не нашли!", - говорится в сообщении на странице СБУ в соцсетях.
Также ведомство приводит слова своего главы Ивана Баканова:
"Спасибо всем сотрудникам СБУ, в частности, контрразведчикам и следователям, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата медведчука. Ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления настоящего, к которым привели его личные действия в том числе", - сказал он.
Добавим, что на арест медведчука уже отреагировал пресс-секретарь путина песков. Он заметил, что не может сказать, насколько это соответствует действительности.
Также известно, что медведчук был задержан при попытке бежать из Украины.
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