Подоляк о Медведчуке: Ему нужно спрятаться в украинской тюрьме. Потому что в россии его ликвидируют
Как лгавшего, крадущего деньги человека и инициатора войны
Getty Images / Global Images Ukraine
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на затримання російського українського політика, кума путіна віктора медведчука. На думку Подоляка, медведчуку буде краще в українській в'язниці, аніж у росії.
"Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни", - написав Михайло.
Додамо, що сьогодні, 12-го квітня, СБУ провела спецоперацію, завдяки якій вдалося спіймати віктора медведчука, який планував втекти з України.
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