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  3. Подоляк о Медведчуке: Ему нужно спрятаться в украинской тюрьме. Потому что в россии его ликвидируют
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Подоляк о Медведчуке: Ему нужно спрятаться в украинской тюрьме. Потому что в россии его ликвидируют

Общие новости
(3 голосов)

Как лгавшего, крадущего деньги человека и инициатора войны

Подоляк о Медведчуке: Ему нужно спрятаться в украинской тюрьме. Потому что в россии его ликвидируют

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на затримання російського українського політика, кума путіна віктора медведчука. На думку Подоляка, медведчуку буде краще в українській в'язниці, аніж у росії.

"Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни", - написав Михайло.

Додамо, що сьогодні, 12-го квітня, СБУ провела спецоперацію, завдяки якій вдалося спіймати віктора медведчука, який планував втекти з України.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Serhiy4 (Кривий Ріг)
13.04.2022 в 00:17
Дикий народ
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.04.2022 в 23:29
Узнает все зоновские прелести любви...
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SSFC (Белозерье)
12.04.2022 в 22:47
Його будуть у в'язниці гвалтувати, а оксанку у кремлі.
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