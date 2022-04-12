УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Арестович сообщил, что Медведчука поймали не в Киеве
В тренде

Арестович сообщил, что Медведчука поймали не в Киеве

Общие новости
(4 голосов)

Главное, что поймали

Арестович сообщил, что Медведчука поймали не в Киеве

ОП

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил некоторые детали о задержании пророссийского украинского политика Виктора Медведчука. По словам Арестовича, предатель Украины был пойман не в Киеве.

"Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла", - сказал спикер.

Арестович отметил, что это очень ценный пленник для Украины, ведь он может раскрыть много интересных деталей относительно тех, кто причастен к войне и предательству Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейгин LIVE

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serhiy4 (Кривий Ріг)
13.04.2022 в 00:14
- Убью тебя, паскуда.- Нет, дорогой, ты меня не убьёшь, ты меня теперь беречь будешь.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.04.2022 в 23:28
У вас в СБУ несчастные случаи были?...
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...