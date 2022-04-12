Арестович сообщил, что Медведчука поймали не в Киеве

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил некоторые детали о задержании пророссийского украинского политика Виктора Медведчука. По словам Арестовича, предатель Украины был пойман не в Киеве.

"Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла", - сказал спикер.

Арестович отметил, что это очень ценный пленник для Украины, ведь он может раскрыть много интересных деталей относительно тех, кто причастен к войне и предательству Украины.