Арестович сообщил, что Медведчука поймали не в Киеве
Главное, что поймали
ОП
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил некоторые детали о задержании пророссийского украинского политика Виктора Медведчука. По словам Арестовича, предатель Украины был пойман не в Киеве.
"Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла", - сказал спикер.
Арестович отметил, что это очень ценный пленник для Украины, ведь он может раскрыть много интересных деталей относительно тех, кто причастен к войне и предательству Украины.
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Источник:Фейгин LIVE
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Комментарии (2)
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Serhiy4 (Кривий Ріг)
13.04.2022 в 00:14
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.04.2022 в 23:28
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