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На Южном направлении уничтожен полевой состав боеприпасов врага и некоторая техника

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На Южном направлении уничтожен полевой состав боеприпасов врага и некоторая техника

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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На Южном направлении фронта украинские защитники за последние сутки уничтожили полевой состав соперника, а также одиннадцать единиц техники, среди которых:

  • 3 БПЛА;
  • 2 самоходные артиллерийские установки;
  • реактивная система залпового огня "Град";
  • другая автомобильная техника.

Сообщается, что Корабельная группировка в Черноморской зоне остается на заранее занятых позициях в условиях усиления шторма.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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