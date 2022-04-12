На Южном направлении уничтожен полевой состав боеприпасов врага и некоторая техника

На Южном направлении фронта украинские защитники за последние сутки уничтожили полевой состав соперника, а также одиннадцать единиц техники, среди которых:

3 БПЛА;

2 самоходные артиллерийские установки;

реактивная система залпового огня "Град";

другая автомобильная техника.

Сообщается, что Корабельная группировка в Черноморской зоне остается на заранее занятых позициях в условиях усиления шторма.