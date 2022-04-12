На Южном направлении уничтожен полевой состав боеприпасов врага и некоторая техника
По крупицам...
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Южном направлении фронта украинские защитники за последние сутки уничтожили полевой состав соперника, а также одиннадцать единиц техники, среди которых:
- 3 БПЛА;
- 2 самоходные артиллерийские установки;
- реактивная система залпового огня "Град";
- другая автомобильная техника.
Сообщается, что Корабельная группировка в Черноморской зоне остается на заранее занятых позициях в условиях усиления шторма.
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Источник:МЕТА
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