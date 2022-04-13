Зеленский предлагает россии обменять Медведчука на пленных украинцев
Об этом Президент сказал в рамках нового видеообращения
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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках видеообращения по итогам 48-го дня полномасштабной войны с россией затронул тему задержания Виктора Медведчука.
Глава государства предложил обменять предателя на пленных россией украинцев:
"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он скрывался 48 дней. А вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Предлагаю российской федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в плену".
Не обошел Верховный Главнокомандующий и тему Мариуполя:
"С большим вниманием воспринимаем вчерашние сообщения о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с ядовитым веществом. Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что это было за вещество. В заблокированном городе невозможно провести полное расследование".
Также еще раз попытался достучаться до рациональности россии, которая теряет ресурсы в этой войне с невиданной ранее скоростью:
"За эти 48 дней российская армия вышла на уровень необратимых потерь выше, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане. Выше, чем россия за две войны в Чечне".
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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