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Зеленский предлагает россии обменять Медведчука на пленных украинцев

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Об этом Президент сказал в рамках нового видеообращения

Зеленский предлагает россии обменять Медведчука на пленных украинцев

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках видеообращения по итогам 48-го дня полномасштабной войны с россией затронул тему задержания Виктора Медведчука.

Глава государства предложил обменять предателя на пленных россией украинцев:

"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он скрывался 48 дней. А вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Предлагаю российской федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в плену".

Не обошел Верховный Главнокомандующий и тему Мариуполя:

"С большим вниманием воспринимаем вчерашние сообщения о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с ядовитым веществом. Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что это было за вещество. В заблокированном городе невозможно провести полное расследование".

Также еще раз попытался достучаться до рациональности россии, которая теряет ресурсы в этой войне с невиданной ранее скоростью:

"За эти 48 дней российская армия вышла на уровень необратимых потерь выше, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане. Выше, чем россия за две войны в Чечне".

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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