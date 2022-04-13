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Россияне формируют подразделения "народной милиции" на оккупированных территориях - Генштаб

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Предателей все же хватает

Россияне формируют подразделения "народной милиции" на оккупированных территориях - Генштаб

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке за среду сообщает, что на Слобожанском направлении на некоторых временно занятых территориях россияне прибегают к формированию подразделений так называемой "народной милиции". Оккупанты продолжают частично блокировать Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по городу.

На Сиверском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания сил ВСУ.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта. На Южнобужском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника. Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки сбит вражеский самолет Су-25. Противник существенно снизил использование авиации в связи с погодными условиями.

Генштаб также указывает, что до 26 апреля российская федерация ввела в приграничных с Украиной районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы". "Указанные мероприятия проводятся, вероятно, с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины", - говорится в сводке.

Оккупанты также продолжают перекидывать в Украину так называемых "добровольцев". По имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

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В статье: война с Россией
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